Минсельхоз США увеличил оценку экспорта кукурузы Украиной в этом сельхозгоду на 2,5 млн т

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябрьском отчете увеличило прогноз экспорта кукурузы с Украины в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) на 2,5 млн тонн - до 15,5 млн тонн, сохранив прогноз ее производства на уровне 31,5 млн тонн.
Согласно прогнозу на сайте Минсельхоза США, на 2 млн тонн уменьшена оценка внутреннего потребления кукурузы в стране - до 9,5 млн тонн.
При этом ведомство сохранило прогноз производства пшеницы на Украине в 2022/2023 сельхозгоду на уровне 20,5 млн тонн, ее экспорта - в объеме 11 млн тонн, внутреннего потребления - в 5,5 млн тонн.
Кроме того, прогноз экспорта фуражного зерна с Украины увеличен на 3,1 млн тонн - до 17,93 млн тонн, а прогноз его производства сохранен на отметке 38,96 млн тонн.
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