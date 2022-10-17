Минсельхоз США увеличил оценку экспорта кукурузы Украиной в этом сельхозгоду на 2,5 млн т

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябрьском отчете увеличило прогноз экспорта кукурузы с Украины в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) на 2,5 млн тонн - до 15,5 млн тонн, сохранив прогноз ее производства на уровне 31,5 млн тонн.

Согласно прогнозу на сайте Минсельхоза США, на 2 млн тонн уменьшена оценка внутреннего потребления кукурузы в стране - до 9,5 млн тонн.

При этом ведомство сохранило прогноз производства пшеницы на Украине в 2022/2023 сельхозгоду на уровне 20,5 млн тонн, ее экспорта - в объеме 11 млн тонн, внутреннего потребления - в 5,5 млн тонн.

Кроме того, прогноз экспорта фуражного зерна с Украины увеличен на 3,1 млн тонн - до 17,93 млн тонн, а прогноз его производства сохранен на отметке 38,96 млн тонн.