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Дальнее зарубежье 17.10.2022 22:55

Макрон обещает как можно скорее урегулировать топливный кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что сделает все возможное, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию с вызванным забастовками дефицитом топлива на АЗС.

"Я на стороне всех наших соотечественников, которые много работают и при этом - с трудном сводят концы с концами. И им очень надоела вся эта ситуация", - сказал Макрон во время посещения Международной выставки автомобилей в Париже.

Он отметил, что правительство "продолжит делать все возможное", чтобы "решить ситуацию как можно скорее".

В понедельник вечером Макрон проведёт заседание кабинета министров для обсуждения топливного кризиса.

Забастовка сотрудников на ряде НПЗ во Франции продолжается, что приводит к перебоям в поставках топлива на АЗС. Накануне около 30% АЗС во Франции столкнулись с такой проблемой.

Бастующие требуют повышения зарплат на фоне высоких прибылей энергетических компаний, вызванных ростом цен на нефть и газ и энергетическим кризисом.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТОПЛИВО, ПРОТЕСТЫ


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