Канье Уэст покупает соцсеть сторонников Трампа

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст покупает медиа платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США, говорится в заявлении компании-владельца соцсети, распространенном в понедельник.

В заявлении компании Parlement Technologies, владеющей платформой, говорится, что компания подписала соглашение с Уэстом, в соответствии с которым стороны намерены заключить окончательную сделку о покупке и закрыть ее в четвертом квартале этого года, ее подробности не раскрываются.

"В мире, где консервативные взгляды могут вызывать неоднозначную реакцию, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - говорится в заявлении рэпера, которое приводит компания.

Платформа Parler была запущена в 2018 году, она позиционирует себя как альтернативу популярным площадкам, где записи пользователей могут подвергаться модерации со стороны руководства соцсети. Трамп и его сторонники активно критикуют такие площадки, полагая, что их владельцы препятствуют распространению сообщений сторонников республиканцев.

Страницы Канье Уэста в популярных американских социальных сетях Twitter и Instagram заблокировали около недели назад из-за его высказываний - платформы сочли их антисемитскими.

Parler - не единственная соцсеть в США, которая предлагает пользователям высказываться открыто на своей площадке без опасений цензуры и модерации их взглядов. Также в 2021 году Трамп запустил соцсеть Truth Social.