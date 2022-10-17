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Дальнее зарубежье 17.10.2022 23:38

Канье Уэст покупает соцсеть сторонников Трампа

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст покупает медиа платформу Parler, созданную в качестве альтернативы Twitter для сторонников консервативных и правых взглядов в США, говорится в заявлении компании-владельца соцсети, распространенном в понедельник.

В заявлении компании Parlement Technologies, владеющей платформой, говорится, что компания подписала соглашение с Уэстом, в соответствии с которым стороны намерены заключить окончательную сделку о покупке и закрыть ее в четвертом квартале этого года, ее подробности не раскрываются.

"В мире, где консервативные взгляды могут вызывать неоднозначную реакцию, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - говорится в заявлении рэпера, которое приводит компания.

Платформа Parler была запущена в 2018 году, она позиционирует себя как альтернативу популярным площадкам, где записи пользователей могут подвергаться модерации со стороны руководства соцсети. Трамп и его сторонники активно критикуют такие площадки, полагая, что их владельцы препятствуют распространению сообщений сторонников республиканцев.

Страницы Канье Уэста в популярных американских социальных сетях Twitter и Instagram заблокировали около недели назад из-за его высказываний - платформы сочли их антисемитскими.

Parler - не единственная соцсеть в США, которая предлагает пользователям высказываться открыто на своей площадке без опасений цензуры и модерации их взглядов. Также в 2021 году Трамп запустил соцсеть Truth Social.

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Тэги: США, МУЗЫКАНТ, СОЦСЕТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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