Военный Су-34 упал на жилой дом в Ейске

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске (Краснодарский край), сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе города. "Упал Су-34, информация выясняется", - сказал собеседник агентства. Минобороны РФ подтвердило крушение Су-34 во дворе одного из жилых кварталов. Загорелось топливо самолета. Летчики катапультировались.



Причиной крушения су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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