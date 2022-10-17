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Регион 17.10.2022 19:55

Военный Су-34 упал на жилой дом в Ейске

Военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске (Краснодарский край), сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Упал Су-34, информация выясняется", - сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ подтвердило крушение Су-34 во дворе одного из жилых кварталов.

Загорелось топливо самолета. Летчики катапультировались.

Причиной крушения су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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