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Регион 17.10.2022 20:29

Площадь пожара в многоквартирном доме в Ейске из-за крушения бомбардировщика составляет 2 тыс. кв. м - МЧС

МЧС Краснодарского края подтвердило факт пожара в многоквартирном доме в городе Ейск, не уточняя причины возгорания.

"Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе МЧС уточнили, что информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется

Пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске после падения военного самолета, есть пострадавшие, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

"Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.

"Пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы добраться до пострадавших и оказать им помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

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Тэги: РОССИЯ, ЕЙСК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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