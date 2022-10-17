Около 17 квартир, по предварительной информации, повреждены в Ейске после падения самолета

Пожар после падения военного самолета в Ейске охватил 9-этажный дом, по предварительным данным, повреждены почти два десятка квартир, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают бригады "скорой помощи".

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.