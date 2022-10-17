Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

Регион 17.10.2022 20:44

Около 17 квартир, по предварительной информации, повреждены в Ейске после падения самолета

Пожар после падения военного самолета в Ейске охватил 9-этажный дом, по предварительным данным, повреждены почти два десятка квартир, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают бригады "скорой помощи".

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕЙСК, КВАРТИРЫ, ПОЖАР


Похожие новости


Число пострадавших на пожаре в Ейске увеличилось до 19-ти - оперштаб Кубани Два человека погибли и 15 госпитализированы после пожара в Ейске Площадь пожара в многоквартирном доме в Ейске из-за крушения бомбардировщика составляет 2 тыс. кв. м - МЧС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az