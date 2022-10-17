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Здравоохранение 17.10.2022 21:25

Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам

Россиянам, планирующим поездку в Германию, для оформления шенгенской визы теперь потребуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, сообщается на сайте визового оператора страны VisaMetric.

"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечают в VisaMetric, документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.

Кроме того, путешественникам потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, если есть пенсия, то справки о ее выплате.

"Также нужны и другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию: доказательство владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников (супруга, дети и родители), проживающих в РФ (свидетельство о браке или рождении)", - поясняет визовый оператор.

Ранее на сайтах визовых центров Германии, Словении, Мальты появилась информация, что полис медицинского страхования, который входит в пакет документов на получение шенгена, теперь должен быть выдан иностранными компаниями. Германия требует страховку, оформленную в ЕС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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