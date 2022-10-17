Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам

Россиянам, планирующим поездку в Германию, для оформления шенгенской визы теперь потребуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, сообщается на сайте визового оператора страны VisaMetric.
"Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС", - говорится в сообщении.
Как отмечают в VisaMetric, документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца.
Кроме того, путешественникам потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, если есть пенсия, то справки о ее выплате.
"Также нужны и другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию: доказательство владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников (супруга, дети и родители), проживающих в РФ (свидетельство о браке или рождении)", - поясняет визовый оператор.
Ранее на сайтах визовых центров Германии, Словении, Мальты появилась информация, что полис медицинского страхования, который входит в пакет документов на получение шенгена, теперь должен быть выдан иностранными компаниями. Германия требует страховку, оформленную в ЕС.
Байрамов призвал к дальнейшему усилению взаимодействия стран ОТГ
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции
Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района
Минсельхоз США увеличил оценку экспорта кукурузы Украиной в этом сельхозгоду на 2,5 млн т
MasterCard запустила программу для проведения банками операций на рынке криптовалют
Основатель Continental Resources хочет выкупить компанию, оценил ее в $27 млрд
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
В Госдепе не увязывают пересмотр отношений с Эр-Риядом с решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу
Четыре человека погибли, еще шесть пропали без вести после падения самолета в Ейске
Renault увеличил долю гибридов и электромобилей в 2022г до 40% от общих продаж в Европе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично