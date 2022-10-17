В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 18 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 617, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 61 случай.
За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано (накануне - 1).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 932 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 247 человек (+ 19 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 438 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 458 тестов на коронавирус против 2 тыс. 332 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 290 тыс. 601 тест на COVID-19.
Н.Аббасова
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