В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 18 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 617, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 61 случай.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано (накануне - 1).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 932 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 247 человек (+ 19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 438 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 458 тестов на коронавирус против 2 тыс. 332 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 290 тыс. 601 тест на COVID-19.

Н.Аббасова