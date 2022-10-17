Два человека погибли и 15 госпитализированы после пожара в Ейске

МЧС Кубани сообщает о гибели в Ейске двух человек в результате пожара в 9-этажке, в которую врезался военный самолет.

"На настоящий момент два человека погибли, 15 госпитализированы", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в Министерства ГО и ЧС края в своем телеграм-канале сообщает, что эвакуированные жители дома будут временно размещены в пансионатах.

В свою очередь телеканал "Россия-24" сообщил, что "известно об одном погибшем и трех пострадавших, среди которых ребенок в тяжелом состоянии".

По данным телеканала, "огнем затронуто порядка 30 квартир". "Спасатели до сих пор не могут приступить к ликвидации пожара. Детонация боекомплектов прекратилась, но сотрудники экстренных служб опасаются неразорвавшихся боеприпасов. При этом часть жителей удалось эвакуировать", - отмечается в телерепортаже.

"По предварительным данным причиной аварии могла стать птица, попавшая в двигатель при взлете", - добавил он.

В понедельник вечером бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.