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Регион 17.10.2022 21:46

Число пострадавших на пожаре в Ейске увеличилось до 19-ти - оперштаб Кубани

Среди пострадавших при пожаре в девятиэтажке Ейска, возникшем из-за крушения военного самолета, есть трое детей, сообщает оперштаб Кубани.

"По последним данным Ейской районной больницы, два человека погибли, 19 пострадали, из них четверо тяжелых. Среди пострадавших трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС Кубани сообщало о 15 госпитализированных.

В Минобороны РФ сообщили, что при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - заявили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЕЙСК, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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