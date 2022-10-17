Четыре человека погибли, еще шесть пропали без вести после падения самолета в Ейске

Число погибших при пожаре в девятиэтажке в Ейске (Краснодарский край) после падения военного самолета увеличилось до четырех человек, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

"Четыре человека погибли, еще шесть пропали без вести. Их ищут", - сказали в ЕДДС.

Еще 21 человек, по данным МЧС РФ, пострадал.