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Дальнее зарубежье 17.10.2022 22:54

Машков, Певцов, Безруков, Наиля Аскер-заде попали в новый санкционный список Канады

Под новые канадские санкции попали 34 физлица из РФ, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также - телеканал "Звезда", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Санкции затронули спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущую Тину Канделаки.

Также под санкции попал руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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