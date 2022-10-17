Машков, Певцов, Безруков, Наиля Аскер-заде попали в новый санкционный список Канады

Под новые канадские санкции попали 34 физлица из РФ, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также - телеканал "Звезда", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.
Санкции затронули спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущую Тину Канделаки.
Также под санкции попал руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.
Байрамов призвал к дальнейшему усилению взаимодействия стран ОТГ
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции
Президент Алиев назначил Натига Агаева новым главой ИВ Гейчайского района
Минсельхоз США увеличил оценку экспорта кукурузы Украиной в этом сельхозгоду на 2,5 млн т
MasterCard запустила программу для проведения банками операций на рынке криптовалют
Основатель Continental Resources хочет выкупить компанию, оценил ее в $27 млрд
Госсовет Франции оштрафовал французское государство на 20 млн евро за грязный атмосферный воздух
Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам
В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично