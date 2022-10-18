Лимит цен на газ пока не стоит на повестке дня ЕС

Еврокомиссия (ЕК) составила список мер для реагирования на энергетический кризис, однако не стала включать в них предложение ввести "потолок" цен на газ, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на проект документа.

"ЕС обнародует новый пакет экстренных мер против энергетического кризиса, делая ставку на солидарность среди стран-членов блока. Но ЕС воздержится от немедленного введения лимита цен на газ - на фоне политических разногласий и беспокойства по поводу безопасности поставок топлива", - отмечает агентство.

При этом ЕК хочет получить разрешение от правительств стран-членов - только в крайнем случае - ограничить цены при сделках на нидерландской TTF (Tittle Transfer Facility) - крупнейшей площадке по торговле газом в Европе.

Пакет мер планируют обнародовать во вторник.

"Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, взваливает тяжелое бремя на граждан и экономику. Рост расходов на электроэнергию введет к сокращению поставок энергии для граждан, к меньшим конкурентным преимуществам компаний", - поясняется в черновике документа.

В частности, планируется создать совместный механизм для приобретения газа, в рамках которого будут координировать заполнение газовых хранилищ. В ЕК пояснили, что если нынешние запасы газа истощатся к концу этого зимнего сезона, то задача заполнить хранилища на 90% к ноябрю 2023 года окажется труднее выпонлить. План ЕК предусматривает дать разрешение странам вместе приобретать газ для заполнения хранилищ минимум на 15%, а компаниям - создать европейский синдикат для заключения долгосрочных контрактов. Однако, уточняет Bloomberg, российские поставщики ресурсов участвовать в переговорах с синдикатом не будут.

Также с целью снизить воздействие энергокризиса на домохозяйства и компании странам ЕС предложат использовать до 40 млрд евро из общих фондов союза.

Ранее в ЕС уже согласились добровольно сократить на 15% потребление газа. Между тем, согласно тексту документа, ЕК намерена следить за претворением этого решения в жизнь, будет готова применить меры для принудительного сокращения потребления газа или даже пересмотреть цели в этой сфере, если нынешние действия окажутся недостаточными для стабилизации ситуации.

Ожидается, что эти планы обсудят на саммите ЕС 20 - 21 октября. Затем 25 октября в Люксембурге министры энергетики государств ЕС будут консультироваться по дальнейшим деталям.

Bloomberg поясняет, что на кону - будущее экономики ЕС размером в 17,3 трлн евро, которой грозит рецессия из-за энергетического кризиса. Власти Евросоюза пытаются балансировать между требованиями более половины стран блока ввести лимит цен на газ и необходимостью сохранить единый рынок ЕС и не дать углубиться экономическому расколу между отдельными странам союза.

Во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что для ЕС "невозможно защитить всех от последствий" ситуации вокруг Украины. Вместо этого, ЕС следует сосредоточиться на поддержке наиболее уязвимых домохозяйств и коммерческих отраслей с целью избежать роста инфляции.