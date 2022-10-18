Банк Англии может отложить продажи госбумаг до момента стабилизации рынка - FT

Банк Англии, вероятно, отложит продажи гособлигаций из портфеля ЦБ до момента стабилизации рынка, пишет газета Financial Times.
Изначально британский Центробанк планировал начать продажу госбумаг 6 октября, однако затем перенес ее на 31 октября. В общей сложности на балансе Банка Англии находятся гособлигации на сумму 838 млрд фунтов ($949 млрд).
По данным FT, руководители британского ЦБ обеспокоены падением стоимости госбумаг за последние недели и опасаются, что продажа бондов из портфеля Банка Англии может еще больше дестабилизировать рынок.
Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании, достигавшая недавно 5%, опустилась в понедельник после того, как новый министр финансов страны Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных предыдущим главой Минфина. Во вторник ставка этих бумаг находится на уровне 4,4%, но она по-прежнему выше, чем была до 23 сентября, когда был опубликован бюджетный план, дестабилизировавший рынки (3,75%).
В понедельник Банк Англии сообщил, что с 24 октября возобновит продажи корпоративных облигаций из портфеля ЦБ, приостановленные в конце сентября.
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