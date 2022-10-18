Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года

Германия продлит срок эксплуатации всех трех работающих в стране АЭС до середины апреля 2023 года.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство создаст правовую основу для того, чтобы продлить работу "Изар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) и "Эмсланд" (Emsland) после 31 декабря текущего года, но максимум до 15 апреля следующего года, пишет Financial Times.
Министр финансов и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер приветствовал решение Шольца: "Жизненно важными интересами нашей страны и нашей экономики является сохранение всех мощностей по выработке электроэнергии этой зимой".
В начале этого года Германия остановила работу трех АЭС и должна была закрыть оставшиеся три атомные электростанции страны до конца 2022 года в соответствии с планом, составленным предыдущим канцлером Ангелой Меркель после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.
Однако представители СвДП заявили, что следует отложить остановку АЭС, поскольку было бы неправильно отключать генерирующие мощности в то время, когда Германия столкнулась с нехваткой электроэнергии. Партия "зеленых", тем не менее, настаивала на том, чтобы все три АЭС были закрыты в соответствии с объявленным ранее графиком.
В результате министр экономики ФРГ Роберт Хабек под давлением СвДП и консервативной оппозиции сначала объявил о том, что "Изар 2" и "Неккарвестхайм 2" будут не закрыты, а переведены в режим ожидания. В начале сентября он пошел еще дальше и признал, что работу АЭС придется продлить до окончания первого квартала следующего года.
В понедельник Шольц положил конец этим разногласиям, заявив о продлении срока службы АЭС, отмечает FT. При этом он "подсластил пилюлю" для партии "зеленых" заявив, что правительство представит новый "амбициозный закон" о повышении энергоэффективности, а также закон, предусматривающий поэтапный отказ от угля в Северном Рейне-Вестфалии к 2030 году. Крайний срок использования угля в Германии первоначально был намечен на 2038 год.
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