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Финансы 18.10.2022 14:01

Убыточность по ОСАГО выросла до 89%, медстрахования – до 84%

Медицинское страхование, авто-каско и ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств) остаются тремя самыми убыточными видами страхования в Азербайджане.

По итогам первого полугодия 2022 года на эти три вида страхования приходится 60,8% всей убыточности по сектору (в январе-июне 2021 года 52,5%).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2022 года, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

По итогам I полугодия 2022 года убыточность ОСАГО составила 89,8% (на конец 2021 года - 79,24%), медицинского страхования – 83,7% (по итогам 2021г - 77,1%). При этом убыточность по ОСАГО по сравнению с показателем на 30 июня 2021 года выросла на 22 процентных пункта, медстрахования – на 11,1 процентных пункта.

По данным ЦБ, убыточность авто-каско по итогам января-июня 2022 года составила 48,9% (по итогам 2021 года - 53%).

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, УБЫТОЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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