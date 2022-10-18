Генсек ОДКБ и президент Таджикистана обсудили обстановку на таджикско-афганской границе

Ситуацию на таджикско-афганской границе обсудили во вторник в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, который находится с визитом в республике, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Стороны обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и обстановку на таджикско-афганской границе", - сказал Зайнетдинов.
По его словам, Зась также проинформировал Рахмона "о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности в ноябре сего года в Армении, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности".
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