Генсек ОДКБ и президент Таджикистана обсудили обстановку на таджикско-афганской границе

Ситуацию на таджикско-афганской границе обсудили во вторник в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, который находится с визитом в республике, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Стороны обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и обстановку на таджикско-афганской границе", - сказал Зайнетдинов.

По его словам, Зась также проинформировал Рахмона "о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности в ноябре сего года в Армении, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности".