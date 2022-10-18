ГААД получит 5,3 млн манатов на продолжение работ по реконструкции дорог в Бинагадинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о ряде мер по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Бинагадинском районе Баку. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 5,3 млн манатов. Реконструкция дорог будет осуществляться в поселках Баладжары, Бинагади, М.Э. Расулзаде, Ходжасан и 28 Мая. Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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