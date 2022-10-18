ГААД получит 5,3 млн манатов на продолжение работ по реконструкции дорог в Бинагадинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о ряде мер по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Бинагадинском районе Баку.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 5,3 млн манатов. Реконструкция дорог будет осуществляться в поселках Баладжары, Бинагади, М.Э. Расулзаде, Ходжасан и 28 Мая.
Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в ряде стран
Туркменистан и Азербайджан вышли на качественно новую ступень взаимодействия в межгосударственных отношениях - Бердымухамедов
ЗАО «AzerGold» представило новую коллекцию золотых монет
Microsoft уволит около 1 тыс. сотрудников
Число случаев COVID-19 в мире превысило 625 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Генсек ОДКБ и президент Таджикистана обсудили обстановку на таджикско-афганской границе
Межотраслевая забастовка началась во Франции по призыву профсоюзов
АБР выделил Узбекистану кредит на $59 млн для развития городов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo App признан самым удобным мобильным приложением
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично