Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Мамеда Ахмедзаде с должности посла в Италии, одновременно посла в Сан-Марино, Мальте, постоянного представителя при ряде организаций, в частности FAO. Новым послом Азербайджана в Италии назначен Рашад Асланов. Кроме этого, Алиев отозвал Агасалима Шукюрова с должности посла Азербайджана в Ливане. Новым послом Азербайджана в Ливане назначен Самед Гасанов. Помимо этого, президент назначил Джафара Гусейнзаде главой представительства Азербайджана при НАТО. Тексты всех пяти распоряжений опубликованы во вторник на сайте главы государства. Р.Ахмедов

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