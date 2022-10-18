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Внешняя политика 18.10.2022 14:29

Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Мамеда Ахмедзаде с должности посла в Италии, одновременно посла в Сан-Марино, Мальте, постоянного представителя при ряде организаций, в частности FAO.

Новым послом Азербайджана в Италии назначен Рашад Асланов.

Кроме этого, Алиев отозвал Агасалима Шукюрова с должности посла Азербайджана в Ливане. Новым послом Азербайджана в Ливане назначен Самед Гасанов.

Помимо этого, президент назначил Джафара Гусейнзаде главой представительства Азербайджана при НАТО.

Тексты всех пяти распоряжений опубликованы во вторник на сайте главы государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, РОТАЦИЯ


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