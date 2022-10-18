Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Мамеда Ахмедзаде с должности посла в Италии, одновременно посла в Сан-Марино, Мальте, постоянного представителя при ряде организаций, в частности FAO.
Новым послом Азербайджана в Италии назначен Рашад Асланов.
Кроме этого, Алиев отозвал Агасалима Шукюрова с должности посла Азербайджана в Ливане. Новым послом Азербайджана в Ливане назначен Самед Гасанов.
Помимо этого, президент назначил Джафара Гусейнзаде главой представительства Азербайджана при НАТО.
Тексты всех пяти распоряжений опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Р.Ахмедов
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