Азербайджан за 9 месяцев сократил производство легковых автомобилей на 3%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составило 1,51 тыс. единиц, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократилось на 2,7%.
В январе было произведено 102 автомобиля, феврале - 3, марте - 334, апреле - 271, мае – 229, июне – 118, июле – 153, в августе – 179, в сентябре - 121.
На складах производителей на 1 октября 2022 года имеется 164 единиц легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-сентябре в стране произведено 489 трактора, что на 4,1% меньше 9 месяцев 2021 года.
На складах на 1 октября 2022 года имеется 22 трактора.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов - 651 (рост в 2,2 раза).
Б.Рустамбеков
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