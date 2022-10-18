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Внешняя политика 18.10.2022 14:22

Президент Алиев сменил послов Азербайджана в ряде стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил послов в Хорватии, во Вьетнаме и Марокко.

Согласно распоряжению главы государства, Анар Иманов отозван с должности посла Азербайджана во Вьетнаме, и в то же время в Камбодже и Лаосе. Его на посту посла во Вьетнаме сменит Шовги Мехтизаде.

Анар Иманов, в свою очередь, назначен послом в Хорватии. На этой должности он сменит Фахраддина Гурбанова.

Кроме того, глава государства отозвал Огтая Гурбанова с должности посла в Марокко, и в то же время в Мавритании и Сенегале, Мали, Португалии, Тунисе и с должности постоянного представителя Азербайджана в ICESCO.

Алиев на должность посла Азербайджана в Марокко назначил Назима Самедова.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте главы государства

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, РОТАЦИЯ


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