Азербайджан за 9 месяцев увеличил производство продукции АПК на 3%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года составил 8 млрд 919,4 млн манатов ($5,25 млрд по текущему курсу), что на 3% выше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Номинальный объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 892,8 млн манатов, растениеводстве - 5 млрд 26,6 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства - 3%.
За 9 месяцев в республике произведено 411,2 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 1 млн 655,5 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млрд 486,5 млн яиц (рост на 5,3%), 15,6 тыс. тонн шерсти (спад на 2,2%), 341,4 тонн тутового шелкопряда (спад на 30,5%).
На 1 октября 2022 года насчитывалось 7 млн 928,4 тыс. овец и коз, 2 млн 646,6 тыс. крупного рогатого скота, в том числе 1 млн 295,4 тыс. коров и буйволов.
В январе-сентябре на птицеводческих предприятиях в живом весе произведено 59,2 тыс. тонн мяса птицы (52,7 тыс. тонн в январе-сентябре прошлого года) и 599,4 млн яиц (485,2 млн яиц в январе-сентябре прошлого года). Всего на 1 октября текущего года поголовье птицы на этих предприятиях составило 9 млн 813 тыс., от каждой несушки получено в среднем 168 яиц.
По данным Госкомстата, в стране в настоящее время продолжается сбор урожая отдельных видов сельхозпродукции.
В январе-сентябре сельскохозяйственные субъекты собрали 2 млн 874,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы) (спад на 6,4%), 1 млн 21,9 тыс. тонн картофеля (рост на 3,8%), 1 млн 665,5 тыс. тонн овощей (рост на 1,6%), 466,5 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 1,8%), 765,6 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 3,4%), 182,3 тыс. тонн винограда (рост на 0,7%), 818,2 тонн листьев зеленого чая (спад на 19,3%), 57,7 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 50,7%), 38,8 тыс. тонн хлопка (спад на 14,1%), 26,6 тыс. тонн подсолнечника (рост на 8,9%) и 2,9 тыс. тонн табака (спад на 39%).
Кроме того, с 25,6 тыс. га кукурузного поля собрано 173,1 тыс. тонн урожая.
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2021 году увеличилось на 3,4%.
Х.Насирзаде
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