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ТЭК 18.10.2022 14:57

Потребители в Азербайджане за 9 мес. потратили почти $1,2 млрд на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 12,7 млн манатов ($1 млрд 184 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с показателем января-сентября 2021 года выручка от продажи бензина и дизтоплива потребителям выросла на 8,7%.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,7%.

Как сообщалось, в 2021 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 494,3 млн манатов ($1,47 млрд по текущему курсу - ИФ.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТОПЛИВО, РАСХОДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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