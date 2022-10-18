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Финансы 18.10.2022 15:13

Показатель ROA в страховом секторе Азербайджана в I полугодии снизился до 5,8%

Рентабельность активов (ROA) в страховом секторе Азербайджана на 30 июня 2022 года составляет 5,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателя на конец первого полугодия 2021 года.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2022 года, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

Согласно данным ЦБ, на 30 июня 2022 года активы страхового сектора составляют 1 млрд 473 млн манатов (+ 11% от показателя на конец 2021 года). В структуре активов основная часть приходится на государственные ценные бумаги и инвестиции страховщиков. В целом, 77% активов страхового рынка формируется за счет инвестиционного портфеля: 36% (526 млн манатов) – это государственные ценные бумаги, 29% (424 млн манатов) – средства в банках, 6% (84 млн манат) – инвестиции в негосударственные ценные бумаги, остальное – прочие инвестиционные активы.

На 30 июня 2022 года объем банковских депозитов страховщиков оценивается в 379 млн манатов (+2% от показателя на конец 2021 года).

По данным ЦБ, на конец первого полугодия текущего года балансовый капитал страхового рынка оценивается в 489 млн манатов, совокупный капитал – 298 млн манатов (- 4,1% от показателя на конец 2021 года).

Р.Ахмедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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