Показатель ROA в страховом секторе Азербайджана в I полугодии снизился до 5,8%

Рентабельность активов (ROA) в страховом секторе Азербайджана на 30 июня 2022 года составляет 5,8%, что на 0,6 процентных пункта ниже показателя на конец первого полугодия 2021 года.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2022 года, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

Согласно данным ЦБ, на 30 июня 2022 года активы страхового сектора составляют 1 млрд 473 млн манатов (+ 11% от показателя на конец 2021 года). В структуре активов основная часть приходится на государственные ценные бумаги и инвестиции страховщиков. В целом, 77% активов страхового рынка формируется за счет инвестиционного портфеля: 36% (526 млн манатов) – это государственные ценные бумаги, 29% (424 млн манатов) – средства в банках, 6% (84 млн манат) – инвестиции в негосударственные ценные бумаги, остальное – прочие инвестиционные активы.

На 30 июня 2022 года объем банковских депозитов страховщиков оценивается в 379 млн манатов (+2% от показателя на конец 2021 года).

По данным ЦБ, на конец первого полугодия текущего года балансовый капитал страхового рынка оценивается в 489 млн манатов, совокупный капитал – 298 млн манатов (- 4,1% от показателя на конец 2021 года).

Р.Ахмедов