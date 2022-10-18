Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают риски глобальной рецессии и следят за курсом доллара.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 понизились на $0,02 (0,02%) - до $91,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,09 (0,11%) - до $85,37 за баррель.

Торги накануне обе марки завершили без существенных изменений.

Активный рост американских акций и ослабевший доллар в понедельник не смогли спровоцировать подъем нефтяных котировок, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон.

"Вместо этого рынок, судя по всему, опасается снижения спроса. Председатель КНР Си Цзиньпин четко дал понять, что Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что повышает неопределенность относительно спроса на нефть в КНР до конца 2023 года", - написал Паттерсон.