Денежные переводы в Грузию за 9 мес. выросли на 65%

Объем денежных переводов в Грузию с использованием электронных платежных систем в январе-сентябре 2022 года составил $2 млрд 814 млн, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Национальный банк страны.
По данному показателю лидером является Россия - 40,3% от общего объема денежных переводов в Грузию. Как отмечается в материалах Нацбанка, всего из РФ за отчетный период поступило $1 млрд 135 млн, что на 277% больше (в 3,77 раза - ИФ) по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.
Только за третий квартал 2022 года денежные переводы составили $1 млрд 27,5 млн.
В минувшем месяце денежные переводы в страну выросли на 84,6% к сентябрю 2021 года и достигли $387,2 млн. И в этом случае наибольший объем поступил из России - 44,9%, или $173,9 млн (рост в 4,5 раза). На втором месте Италия с $36,29 млн, на третьем - США с $28,68 млн.
За девять месяцев этого года из Грузии за границу было переведено $246,8 млн (рост на 11,5%), в том числе в сентябре - $32 млн (рост на 9,4%).
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