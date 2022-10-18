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Дальнее зарубежье 18.10.2022 19:22

Amazon инвестирует $5 млрд в облачную инфраструктуру в Таиланде

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует вложить более $5 млрд в строительство дата-центров и другой инфраструктуры в Таиланде для расширения доступа к своим облачным сервисам.

В сообщении Amazon Web Services (AWS), подразделения Amazon, которое специализируется на облачных вычислениях, говорится, что компания будет разрабатывать инфраструктуру в Таиланде, чтобы позволить пользователям запускать приложения и обслуживать клиентов из своих дата-центров, расположенных в стране. Инвестиции запланированы сроком более чем на 15 лет.

В том числе компания построит три так называемые "зоны доступности", в которых элементы облачной инфраструктуры будут расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить риск масштабных перебоев. У компании уже есть 87 подобных зон по всему миру.

Инфраструктура в Таиланде "позволит организациям совместно с AWS разрабатывать такие технологии, как искусственный интеллект и машинное обучение, анализ данных и интернет вещей", сказал вице-президент AWS по инфраструктурным сервисам Прасад Калянараман.

AWS - крупнейший поставщик облачных услуг в США. В числе клиентов AWS в Таиланде находятся фондовая биржа Таиланда, конгломерат Siam Cement Group и ритейлер CP ALL.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 2,4%.

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Тэги: ТАИЛАНД, AMAZON, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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