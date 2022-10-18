Lockheed Martin в III кв. нарастила чистую прибыль почти в 3 раза, выше прогноза

Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль почти в 3 раза (на 190%), что оказалось лучше прогноза рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре подскочила до $1,778 млрд по сравнению с $614 млн за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль в расчете на акцию поднялась до $6,71 с $2,21. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,57.
Квартальная выручка Lockheed Martin увеличилась на 3,5%, до $16,583 млрд с $16,028 млрд, при консенсус-прогнозе в $16,650 млрд.
Выручка авиационного подразделения поднялась до $7,089 млрд с $6,568 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - до $2,831 млрд с $2,781 млрд, космической продукции - до $2,882 млрд с $2,699 млрд. И только в секторе артиллерийских систем показатель упал до $3,781 млрд с $3,980 млрд.
Компания сохранила прогноз на 2022 год, в соответствии с которым ожидает, что ее выручка составит $65,25 млрд, чистая прибыль в расчете на акцию - $21,55.
Акции Lockheed Martin прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 11,8%.
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