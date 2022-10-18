В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 686, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 18 случаях.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались три человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 935 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 339 человек (+ 92 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 412 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 780 тестов на коронавирус против 1 тыс. 458 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 293 тыс. 381 тест на COVID-19.
Х.Насирзаде
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