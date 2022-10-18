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Регион 18.10.2022 17:35

Украина может разорвать дипотношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставки Ираном оружия России я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что "действия Ирана – это подлость и вранье, которое мы не будем терпеть".

"Ведь все эти действия Иран сделал, параллельно рассказывая нам, что он против войны и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", - указал Кулеба.

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Тэги: УКРАИНА, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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