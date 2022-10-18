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СНГ 18.10.2022 17:36

Украина получила от ЕС 2 млрд евро финпомощи

Украина получила первую часть второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 2 млрд евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

По его словам, эти средства являются первой частью пакета финансирования объемом 5 млрд евро, а в целом в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Президент страны Владимир Зеленский написал в Twitter, что Украина рассчитывает на безотлагательную реализацию полной программы макрофинансовой поддержки в размере 9 млрд евро. "Это важный вклад в финансовую стабильность Украины", - отметил он.

"Сегодня мы предоставляем Украине 2 млрд евро макрофинансовой помощи. Еще больше будет предоставлено к концу года. Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Мы обсудим, как обеспечить стабильную финансовую поддержку с мировыми партнерами на конференции Rebuild Ukraine", - написала председатель Европейской комиссии фон дер Ляйен в Twitter.

В начале октября заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС общим объемом 5 млрд евро будет выделен Украине тремя частями - 2 млрд евро в октябре, а остальные 3 млрд евро - в ноябре и декабре при соблюдении определенных условий.

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