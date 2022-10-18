AZAL и итальянская Leonardo согласовали проекты по развитию инфраструктуры аэронавигационной системы Азербайджана

Президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров во вторник провел встречу со старшим вице-президентом итальянской компании «Leonardo» Марко Буратти.

«Стороны обсудили перспективы сотрудничества в гражданской авиации. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества в области техобслуживания и ремонта воздушных судов, а также внедрение перспективных и современных инновационных технологий в области аэронавигации. По итогам переговоров Аскеров и Буратти согласовали проекты по развитию инфраструктуры аэронавигационной системы Азербайджана», - говорится в сообщении AZAL.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по развитию связей компаний по различным направлениям в гражданской авиации Азербайджана и отметили широкий потенциал для плодотворного сотрудничества с итальянской авиационной индустрией.

Корпорация Leonardo предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов для авиации и аэрокосмической отрасли, разрабатывает многочисленные возможности в сфере обороны, безопасности и т.д. Непрерывные исследования, цифровое производство и устойчивое развитие являются фундаментальными краеугольными камнями деятельности компании.

Н.Аббасова