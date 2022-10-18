Предоставляемое Азербайджану военное содействие США не будет использоваться против Армении – Прайс

США ведут интенсивные переговоры с Арменией по вопросу развития отношений, в том числе в сфере безопасности, заявил председатель комитета демократического партнерства (DPC) Палаты представителей США Дэвид Прайс.
"Конкретных заявлений (о военном сотрудничестве Армении и США - ИФ) сделать сегодня не могу. Но спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (во время визита в Ереван 18 сентября - ИФ) об этом четко говорила. Очевидно, что баланс в регионе меняется, учитывая также связанные с Россией события", - сказал Прайс на пресс-конференции в Ереване во вторник.
"Однозначно, изменения будут. Обсуждения ведутся относительно развития отношений, в том числе, сфере безопасности. Могу сказать, что эти обсуждения достаточно интенсивные", - подчеркнул он.
Прайс также заявил, что США готовы вовлечься в многосторонние и двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном.
"Понимаем, что реалии политической безопасности подверглись изменениям и требуют постоянных обсуждений. США готовы содействовать (урегулированию армяно-азербайджанских отношений - ИФ). Мы сторонники такого мира, который будет основана на ценностях проживающих в регионе народов", - отметил американский представитель.
Он также заявил о содействии США переговорам между Арменией и Азербайджаном. "Есть много чего обсудить и надо это делать мирным путем. Уверен, США будет активным партнером в этом процессе", - сказал Прайс.
По его словам, "у Армении есть гарантии", что предоставляемое Азербайджану военное содействие США не будет использоваться против Армении.
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