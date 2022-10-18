В Азербайджане за 9 мес. число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций увеличилось на треть

В Азербайджане за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 11,515 тыс. коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.
При этом 2,12 тыс. организаций (18,4% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.
76,1% коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 23,9% – организации с иностранными инвестициями.
В целом, на 1 октября 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 388,382 тыс. налогоплательщиков, из них 87,5% - физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,6%, в том числе физических лиц - на 6,3% (83,2% от общего прироста), юридических лиц - на 9,2% (16,8% от общего прироста).
По состоянию на 1 октября 89,4% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерными обществами (АО), 1,2% - кооперативами.
За 9 месяцев текущего года число юридических лиц, деятельность которых была восстановлена, увеличилось на 22,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, плательщиков НДС - на 16,9%.
Х.Насирзаде
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в ряде стран
Туркменистан и Азербайджан вышли на качественно новую ступень взаимодействия в межгосударственных отношениях - Бердымухамедов
В Азербайджане в ноябре 4 дня подряд будут нерабочими
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19
Иманова назначена исполнительным директором Азербайджанского научного фонда
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Индия не стремится к участию в глобальной инициативе по введению потолка на нефть из РФ
Протестующие в Париже разбивают витрины, шесть человек задержаны
Еврокомиссия выдвинула новое предложение по обеспечению газоснабжения в предстоящую зиму
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Yelo App признан самым удобным мобильным приложением
Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы
Glensol и Национальная Aкадемия Aвиации провели тренинг для техников «Азнефть»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично