В Азербайджане за 9 мес. число зарегистрированных в налоговых органах коммерческих организаций увеличилось на треть

В Азербайджане за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 11,515 тыс. коммерческих организаций, что на 33,5% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГНС, из зарегистрированных коммерческих организаций 71,3% прошли регистрацию в электронной форме, 28,7% - через заявления, оформленные на бумажных носителях.

При этом 2,12 тыс. организаций (18,4% от общего числа зарегистрированных) являются плательщиками НДС.

76,1% коммерческих организаций, зарегистрированных в течение отчетного периода, являются компаниями с местными инвестициями, 23,9% – организации с иностранными инвестициями.

В целом, на 1 октября 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 388,382 тыс. налогоплательщиков, из них 87,5% - физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации. Общее число налогоплательщиков по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 6,6%, в том числе физических лиц - на 6,3% (83,2% от общего прироста), юридических лиц - на 9,2% (16,8% от общего прироста).

По состоянию на 1 октября 89,4% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерными обществами (АО), 1,2% - кооперативами.

За 9 месяцев текущего года число юридических лиц, деятельность которых была восстановлена, увеличилось на 22,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, плательщиков НДС - на 16,9%.

Х.Насирзаде