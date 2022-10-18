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ТЭК 18.10.2022 21:44

Татарстан в 2022г прогнозирует нефтедобычу на уровне 34,9 млн тонн со снижением в 2023г

Татарстан прогнозирует добычу нефти в 2022 году на месторождениях в границах региона в объеме 34,9 млн тонн, говорится в материалах к проекту бюджета республики на следующий год.

В 2023 году в республике ожидается снижение добычи до 34,5 млн тонн с последующим ростом в 2024 году до 35,3 млн тонн. В 2025 году планируется добыть 35,2 млн тонн нефти.

Нефть в Татарстане добывают ПАО "Татнефть" и около 30 малых нефтекомпаний.

В мае этого года "Татнефть" перестала публиковать ежемесячные данные о своих производственных показателях, в том числе о добыче и переработке нефти.

В 2021 году на месторождениях в Татарстане было добыто 34,5 млн тонн нефти, из них "Татнефтью" - 27,4 млн тонн, малыми НК - 7,1 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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