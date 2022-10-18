В Азербайджане в ноябре 4 дня подряд будут нерабочими

Кабинет министров Азербайджана о переносе рабочих и выходных дней в ноябре.
Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем, говорится в решении правительства.
Таким образов в ноябре четыре дня с 6 по 9 ноября включительно будут выходными. Отметим, что 6 ноября - воскресенье, 8 ноября - День Победы, 9 ноября - День Государственного флага.
Б.Рустамбеков
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