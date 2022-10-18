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Социум 18.10.2022 19:34

В Азербайджане в ноябре 4 дня подряд будут нерабочими

Кабинет министров Азербайджана о переносе рабочих и выходных дней в ноябре.

Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем, говорится в решении правительства.

Таким образов в ноябре четыре дня с 6 по 9 ноября включительно будут выходными. Отметим, что 6 ноября - воскресенье, 8 ноября - День Победы, 9 ноября - День Государственного флага.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, РЕШЕНИЕ


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