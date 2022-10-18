Протестующие в Париже разбивают витрины, шесть человек задержаны

Группы участников акции протеста в Париже учинили беспорядки, разбив витрины магазинов на центральных улицах столицы, сообщают французские СМИ.
На месте происшествия работают стражи порядка, шесть хулиганов задержаны.
Однако, как отмечают местные СМИ, в большинстве своем массовая демонстрация проходит мирно, в ней участвует большое количество молодых людей. Шествие началось на площади Италии и, как ожидается, завершится у Дворца инвалидов.
Многотысячные акции проходят во вторник и в других французских городах. В Марселе на улицы вышли около 2 тыс. человек, в Гавре - 3,6 тыс., в Страсбурге - 1,3 тыс., в Ренне - 4,5 тыс., в Монпелье - почти 2 тыс.
Между тем, французская железнодорожная компания SNCF пообещала в среду вернуться к нормальной работе после забастовки сотрудников, в результате которой движение поездов осуществлялось со значительными перебоями.
С призывом к проведению забастовки ранее обратились несколько французских профсоюзов. В ней принимают участие, в частности энергетики, транспортники, преподаватели, работники частного сектора. Одним из требований протестующих является повышение зарплат в условиях продолжающейся инфляции.
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