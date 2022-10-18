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Дальнее зарубежье 18.10.2022 22:05

Правительство Финляндии заручилось поддержкой парламентских партий по строительству забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) получила во вторник поддержку парламентских партий по строительству заграждений на границе с Россией.

"Правительство созвало парламентские партии, чтобы возведение пограничного ограждения стоимостью в сотни миллионов евро имело широкую политическую поддержку", - сказала Марин.

Все парламентские партии поддержали план правительства, а оппозиционное политические силы даже настаивали на ускоренном возведении забора, отмечает портал Yle.

Строительство ограждения начнется с пилотного проекта Aida, в ходе которого будут отрабатываться различные возможные варианты сооружения забора высотой в несколько метров, с колючей проволокой сверху, а техническое наблюдение будет осуществляться на всей его протяженности.

Пилотный проект может начаться, как только правительство примет решение о его финансировании. Как ожидается, это произойдет уже в нынешнем году. Возведение забора в рамках пилотного проекта должно завершиться будущим летом. Это обойдется в 6 млн евро. Сооружение всего ограждения займет 3-4 года и министерство финансов запросило на его возведение на будущий год 139 млн евро. Всего на обустройство границы уйдет несколько сотен миллионов евро. За счет этих средств будут построены также дорожные пути, установлены системы контроля, а также будут выкуплены земли под строительство.

По замыслу финской пограничной охраны, протяженность ограждения составит 130-260 километров или от 10% до 20% общей протяженности границы в 1 тыс. 300 км.

Большая его часть будет расположена на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции наиболее высок. Но, возможно, часть забора будет построена и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ЗАБОР, ПАРТИИ


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