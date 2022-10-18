Большинство британцев верят в победу лейбористов на следующих выборах - опрос

Около 60% британцев уверены, что по итогам следующих парламентских выборов у королевства будет возглавляемое лейбористами правительство, свидетельствуют данные опроса службы изучения общественного мнения YouGov.
По данным опроса, 60% британцев верят в победу Лейбористской партии на следующих парламентских выборах и всего 18% опрошенных - в победу консерваторов. Остальные заявили, что не могут дать точного ответа. Планируется, что британский парламент нынешнего созыва завершит работу в 2024 году, а выборы состоятся не позже января 2025 года.
Также, по данным другого опроса службы, 46% британцев очень стыдятся нынешней экономической и политической ситуации в стране, 31% просто стыдятся, 9% не испытывают особого стыда и всего 6% вообще не испытывают стыда. Оставшиеся респонденты не смогли дать четкий ответ.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Консервативной партии Великобритании считают, что нынешний премьер Лиз Трасс не соответствует занимаемой должности, и хотели бы возвращения Бориса Джонсона. При этом в интервью Би-би-си Трасс заявила, что намерена остаться на посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти.
В последние дни британские СМИ сообщают о недовольстве деятельностью Трасс среди однопартийцев и обсуждениях ее возможной отставки. По информации The Times, высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании ("Комитет 1922 года" - ИФ) провели тайные обсуждения будущего премьер-министра. В свою очередь, Politico писало, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Трасс с поста премьера.
На прошлой неделе Трасс отправила в отставку своего близкого соратника - министра финансов Квази Квартенга. Его место занял Джереми Хант, который считается представителем более умеренного крыла консерваторов. Наблюдатели считают это признаком ослабления позиций Трасс внутри партии: Хант во время выборов лидера консерваторов поддерживал не ее, а другого кандидата - Риши Сунака.
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