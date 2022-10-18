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Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 85.46 -0.15 Brent 91.62 -0.01

Дальнее зарубежье 18.10.2022 23:06

Пакистан готов закупать нефть из РФ по цене, за которую ее получает Индия

Пакистан готов закупать российскую нефть и нефтепродукты, но по той же цене, которую за это платит Индия, пишут местные СМИ во вторник со ссылкой на заявление министра финансов Исхака Дара.

"Министр финансов Пакистана Исхак Дар указал на потенциальную готовность страны покупать нефть из России, но в том случае, если она будет поставляться по той же цене, за которую ее получает Индия", - пишет газета Daily Times.

Дар находится с визитом в Вашингтоне. Отвечая на вопросы журналистов, он выразил надежду на то, что "Запад не будет препятствовать импорту российской нефти со скидкой - с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями", отмечает газета.

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Тэги: ПАКИСТАН, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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