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Дальнее зарубежье 18.10.2022 22:54

США сделают все возможное, чтобы помешать Ирану торговать оружием - Белый дом

В США продолжат принимать решительные меры, чтобы помешать иранской торговле оружием, в том числе с Россией, сообщила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим решительно применять все санкции США в отношении (...) иранской торговли оружием, делать так, чтобы Ирану было сложнее продавать это оружие России", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что США продолжат действовать совместно с партнерами, чтобы противостоять "иранской угрозе".

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Тэги: США, ИРАН, ОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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