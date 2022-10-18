США сделают все возможное, чтобы помешать Ирану торговать оружием - Белый дом

В США продолжат принимать решительные меры, чтобы помешать иранской торговле оружием, в том числе с Россией, сообщила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим решительно применять все санкции США в отношении (...) иранской торговли оружием, делать так, чтобы Ирану было сложнее продавать это оружие России", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Она отметила, что США продолжат действовать совместно с партнерами, чтобы противостоять "иранской угрозе".