Правительство Казахстана надеется удержать инфляцию в 2023г в коридоре 7,5-9,5% с последующим снижением

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов надеется, что в следующем году правительству удастся удержать инфляцию в коридоре 7,5-9,5% со снижением в последующие годы.
"Мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по сдерживанию инфляции. (...) Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 9,5 - 7,5% и в последующие годы ниже", - сказал Смаилов, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.
Премьер также прокомментировал тот факт, что в текущем году не удается войти в запланированный коридор инфляции в 8-10% из-за текущей геополитической ситуации.
"В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. (...) В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару, и, соответственно, к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматом весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%", - отметил премьер.
"Все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета мы прогнозировать не могли", - резюмировал он.
По итогам 9 месяцев 2022 года уровень инфляции в годовом выражении в Казахстане достиг 17,7%.
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