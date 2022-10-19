Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до максимума за 40 лет

Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.
Потребительские цены выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, как и в августе.
Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и коммунальные услуги.
Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в сентябре повысились на 6,5% в годовом выражении и на 0,6% относительно предыдущего месяца. В августе их подъем составил соответственно 6,3% и 0,8%.
Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 12,6% в годовом выражении, месяцем ранее рост составил 12,3%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.
По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,7% после подъема на 0,6% в августе.
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