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СНГ 19.10.2022 12:29

Перевести бизнес в Казахстан намерены 56 компаний, покинувших РФ - премьер

Релоцировать бизнес в Казахстан намерены уже 56 компаний, покинувших Россию, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени их и по месту их релокации", - сказал премьер журналистам в кулуарах парламента в среду.

"На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительное решение и уже можно сказать, релоцировались свои офисы. Такие крупные международные компании, как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие", - уточнил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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