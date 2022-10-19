Перевести бизнес в Казахстан намерены 56 компаний, покинувших РФ - премьер

Релоцировать бизнес в Казахстан намерены уже 56 компаний, покинувших Россию, сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
"Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300. С ними проводили соответствующую работу по информированию о возможностях их работы в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени их и по месту их релокации", - сказал премьер журналистам в кулуарах парламента в среду.
"На сегодняшний день часть компаний уже приняла положительное решение и уже можно сказать, релоцировались свои офисы. Такие крупные международные компании, как Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni и другие", - уточнил он.
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