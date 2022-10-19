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19.10.2022 11:16

Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год

Активы Kapital Bank на 1 октября 2022 года составили 7,7 миллиардов манатов. Объем кредитного портфеля Банка достиг 3,2 миллиардов манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 октября 2022 года составила 6,2 миллиарда манатов.

На 1 октября 2022 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 705 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции 245 миллионов манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody`s и Standard & Poor`s. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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