Инвесткомпании в Азербайджане управляют активами клиентов почти на 1 млрд манатов

Активы клиентов, находящиеся в управлении инвестиционных компаний, действующих в Азербайджане, на 30 июня 2022 года оцениваются в 991 млн манатов, что на 17% выше показателя на конец первого полугодия 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, на 30 июня в структуре таких активов 660 млн манатов приходится на брокерские услуги, оказываемые на внешних рынках (рост по сравнению с показателем 6 месяцев 2021 года на 60,6%), на портфельное управление – 331 млн манатов (спад на 25%).

В целом, на 30 июня 2022 года суммарные активы инвесткомпаний в Азербайджане оцениваются в 77,4 млн манатов.

При этом в январе-июне текущего года лицензию на деятельность получила одна инвесткомпания, их общее число в Азербайджане достигло 13.

По данным ЦБ, чистая прибыль инвесткомпаний за первое полугодие 2022 года составила 4,9 млн манатов (+2,5 раза от показателя 6 месяцев 2021 года).

При этом показатель ROA инвесткомпаний на 30 июня 2022 года составляет 6,3% (на конец июня 2021г – 2,5%), ROE – 13,6% (на конец июня 2021г – 7,5%).

А.Азизов