Посол Украины в Казахстане Врублевский освобожден от должности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности посла в Казахстане. Документ опубликован на его официальном сайте.
21 августа Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором резко отрицательно высказался о русских. МИД Казахстана выразил протест послу Украины. В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.
5 октября Смадияров сообщил, что Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане.
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