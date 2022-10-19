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Финансы 19.10.2022 11:35

Kapital Bank увеличил за 9 мес. активы на 15%, прибыль – на 56%

ОАО «Kapital Bank» увеличил в январе-сентябре 2022 года активы на 15,1% - до 7 млрд 721,463 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2022 года составил 3 млрд 234,143 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 21,9% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 16,5% - до 1 млрд 866,657 млн манатов, по бизнес-кредитам - на 30,7% - до 992,12 млн манатов, операциям с недвижимостью – на 29% - до 375,366 млн манатов.

Обязательства банка оцениваются в 7 млрд 5,39 млн манатов (рост на 15,6%).

Депозитный портфель банка равен 6 млрд 180,921 млн манатов (рост на 19%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 924,846 млн манатов (рост на 65,3%).

Капитал банка равен 716,073 млн манатов (рост на 10,5%), уставный капитал - 245,85 млн манатов (не изменился). Суммарная нераспределенная прибыль банка на 30 сентября 2022 года оценивается в 420,379 млн манатов (рост на 15,8%).

По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль банка составила 210,609 млн манатов (рост на 55,8 по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - ИФ).

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее время является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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