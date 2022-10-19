Азербайджан сократил за 9 мес. выручку от экспорта полимерной продукции на 12%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 276 тыс. 823,52 тонны полимерной продукции, что на 11,8% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

За январь-сентябрь 2022 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил на сумму $293 млн 920,64 тыс. (спад на 4,5%). При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1%, в структуре ненефтяного экспорта - 13,89%.

По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 86 тыс. 736,79 тонн на $112 млн 715,69 тыс., полипропилена в первичной форме - 52 тыс. 488,2 тонны на $72 млн 432,11 тыс., сополимеров пропилена в первичной форме - 20 тыс. 101,8 тонн на $32 млн 68,07 тыс.

Снижение объемов экспорта полимерной продукции связано с остановкой с 4 апреля по 27 мая 2022 года на плановый ремонт Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева, обеспечивающего сырьем химпредприятия ПО «Азерхимия», которые, в свою очередь, поставляют сырье заводам SOCAR Polymer. Остановка БНПЗ привела к плановой остановке на такой же период и химпредприятий, выпускающих полимерную продукцию.

В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от деятельности этих заводов ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.

В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения "Азерихимия" компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.

Н.Аббасова