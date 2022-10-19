Азербайджан сократил за 9 мес. выручку от экспорта полимерной продукции на 12%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 276 тыс. 823,52 тонны полимерной продукции, что на 11,8% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
За январь-сентябрь 2022 года экспорт пластмассы и изделий из нее составил на сумму $293 млн 920,64 тыс. (спад на 4,5%). При этом, доля этой продукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 1%, в структуре ненефтяного экспорта - 13,89%.
По данным комитета, в общем объеме экспорта пластмассы и изделий из нее на поставки полиэтилена в первичной форме пришлось 86 тыс. 736,79 тонн на $112 млн 715,69 тыс., полипропилена в первичной форме - 52 тыс. 488,2 тонны на $72 млн 432,11 тыс., сополимеров пропилена в первичной форме - 20 тыс. 101,8 тонн на $32 млн 68,07 тыс.
Снижение объемов экспорта полимерной продукции связано с остановкой с 4 апреля по 27 мая 2022 года на плановый ремонт Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева, обеспечивающего сырьем химпредприятия ПО «Азерхимия», которые, в свою очередь, поставляют сырье заводам SOCAR Polymer. Остановка БНПЗ привела к плановой остановке на такой же период и химпредприятий, выпускающих полимерную продукцию.
В Азербайджане полипропилен производится на заводе SOCAR Polymer, введенном в строй в июле 2018 года. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.
В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.
В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Доходы SOCAR Polymer от деятельности этих заводов ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.
В Азербайджане также производится полиэтилен высокого давления на заводе "Этилен-полиэтилен" производственного объединения "Азерихимия" компании SOCAR в объеме свыше 60 тыс. тонн в год.
Н.Аббасова
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