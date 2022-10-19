Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 27%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составил на сумму $474 млн 874,79 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-сентябре 2022 года в Азербайджан импортировано 20 тыс. 695,32 тонны (рост на 26,6% - ИФ) фармацевтической продукции на $474 млн 874,79 тыс. (рост на 14,2% - ИФ)», - отметили в ГТК.
На долю фармацевтической продукции в отчетный период пришлось на 4,61% всего импорта товаров в Азербайджан.
Как сообщалось, в 2021 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 335,95 тонн (спад на 1,5%) фармацевтической продукции на $528 млн 566,59 тыс. (рост на 40,1%).
Н.Аббасова
Джаббаров обсудил со Скрекасом инвестиции и сотрудничество между Баку и Афинами в сфере энергетики
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 37%
Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами за 9 мес. выросли на 27%, такси – сократились на 10%
Seadrill завершила продажу 7 СПБУ в Саудовской Аравии ADES за $628 млн
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Перевести бизнес в Казахстан намерены 56 компаний, покинувших РФ - премьер
Посол Украины в Казахстане Врублевский освобожден от должности
Глава Минобороны Кыргызстана предлагает выставить посты миротворцев ОДКБ на проблемных участках границы с Таджикистаном
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично