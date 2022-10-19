Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 27%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составил на сумму $474 млн 874,79 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-сентябре 2022 года в Азербайджан импортировано 20 тыс. 695,32 тонны (рост на 26,6% - ИФ) фармацевтической продукции на $474 млн 874,79 тыс. (рост на 14,2% - ИФ)», - отметили в ГТК.

На долю фармацевтической продукции в отчетный период пришлось на 4,61% всего импорта товаров в Азербайджан.

Как сообщалось, в 2021 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 335,95 тонн (спад на 1,5%) фармацевтической продукции на $528 млн 566,59 тыс. (рост на 40,1%).

Н.Аббасова